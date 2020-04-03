Суркис: УАФ не связывается с нами относительно продолжения чемпионата – каждый живет сам по себе

Президент Динамо Игорь Суркис считает, что УАФ могла бы поддерживать более тесный контакт с клубами в вопросе возобновления матчей.

"Я могу верить или хотеть того, чтобы чемпионат был доигран. И он должен быть доигран, если будет такая возможность. УЕФА предлагает различные сроки, но мы о них не знаем, я узнаю об этом от журналистов и других источников. УАФ с нами не связывается. Такое впечатление, что у нас каждый живет сам по себе.

Суркис: Вопрос зарплат игроков в Динамо даже не поднимался

В Премьер-лиге все понятно – там сейчас нет президента. Но УАФ ведет прямой диалог с УЕФА, наверное, что-то обсуждается, рекомендуется. Можно же сделать совещание с клубами по скайпу, как это сделал, например, Олимпийский комитет. Динамо и Шахтер не требуют их поддержки, но есть же и другие клубы, которые попали в непростую ситуацию, им трудно. Они должны понимать, как вести себя дальше.

В Испании клубы это обсудили с федерацией. А у нас, если завтра начать чемпионат, то мы его не сможем начать, потому что футболисты находятся не в тех физических кондициях. Мы не можем рисковать их здоровьем. Им нужно время на подготовку – 10 или 15 дней, не знаю. Это все нужно обсуждать. Но такая инициатива должна исходить от руководства УАФ. Помимо всего прочего, есть же игроки сборной, о которых там так заботятся", – рассказал Суркис в эфире Цыганык Live.

Драма для Динамо, (не) бажаний успіх Ліверпуля та чемпіони усіх ліг: як завершиться сезон за бельгійського сценарію