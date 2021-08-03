"Владислав в Киеве, начинает тренироваться. Я надеюсь, что за этот период, пока у него была травма, он понял, что надо конкурировать.

Трансфер Супряги в Дженоа на грани срыва – украинцу помешал одноклубник Малиновского

С Вересом Гармаш играл центрального нападающего. Денис сделал свое дело – забил. Я считаю, что на сегодняшний день Супряга должен конкурировать. Он – молодой футболист. У него все впереди", – сказал Суркис в эфире Профутбол Digital.

Добавим, что прошлый сезон был для Владислава не слишком успешным в плане результивности – 31 матч, 3 гола и 5 ассистов. Возможность реабилитировать карьеру Супряга может получить в Дженоа, но трансфер пока далек от завершения.

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