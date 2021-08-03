"Владислав у Києві, починає тренуватися. Я сподіваюся, що за цей період, поки у нього була травма, він зрозумів, що треба конкурувати.

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З Вересом Гармаш грав центрального нападника. Денис зробив свою справу – забив. Я вважаю, що на сьогоднішній день Супряга повинен конкурувати. Він – молодий футболіст. У нього все попереду", – сказав Суркіс в ефірі Профутбол Digital.

Додамо, що минулий сезон був для Владислава не надто успішним у плані результивності – 31 матч, 3 голи та 5 асистів. Можливість реабілітувати кар'єру Супряга може отримати в Дженоа, але трансфер поки далекий від завершення.

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