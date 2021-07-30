"Грифоны" переключились на 24-летнего форварда Аталанты Сэма Ламмерса, информирует Сalciomercato.

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В течение последних дней пресса рапортовала о близком соглашении Динамо и Дженоа по Супряге. Генуэзцы уже согласились отпустить Шомуродова в Рому, и именно украинец ожидался на замену. Речь шла о 10 млн евро, которое Динамо могло получить за чемпиона мира U-20. Впрочем, переход Ламмерса фактически закроет для Супряги дверь к Луиджи Феррарис.

Добавим, что год назад Аталанта заплатила за форварда ПСВ 7 млн евро. В прошлом сезоне одноклубник Малиновского провел 18 матчей и отметился 2 голами.

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