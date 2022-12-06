"Беседин куда-то переходит или нет? По нему нет предложений. Мы будем рассматривать каждое предложение относительно наших игроков, которое поступит.

Трансфер Беседина: агент форварда Динамо отреагировал на слухи о контракте с турецким клубом

Супряга? Надеюсь, после этой тяжелой травмы восстановится и, наконец, засияет новыми красками. Поедет ли он на сборы? Да, 100%", – рассказал Суркис в программе Цыганык Live.

Напомним, Беседина в последнее время связывают с переходом в турецкий Сивасспор. В текущем сезоне Артём провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах и отдал один ассист. Что касается Супряги, то Владислав не играл в этом сезоне из-за тяжелой травмы.

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