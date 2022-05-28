Если судьба с проведением следующего всеукраинского сезона еще на стадии обсуждения, то еврокубковые матчи без вариантов придется проводить за рубежом.

Заря планирует проводить еврокубковые матчи в Польше – луганчане уже выбрали два приоритетных стадиона

Почти все участники склоняются домашними выбрать стадионы в Польше (Шахтер в Лиге чемпионов, СК Днепр-1 в Лиге Европы, а Заря и Ворскла – в Лиге конференций). А вот Динамо по инициативе Мирчи Луческу предварительно планирует играть в Румынии", – написал Бурбас в Telegram-канале BurBuzz.

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