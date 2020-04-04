Суркис озвучил позицию Динамо по распределению мест в УПЛ – киевляне готовы отдать чемпионство, но не Лигу чемпионов

Президент Динамо Игорь Суркис предупредил, что клуб до последнего будет защищать свои интересы в случае досрочного завершения чемпионата Украины.

"Сегодня футболисты так соскучились по футболу, что готовы играть не каждые три дня на четвертый, а каждые два на третий. Динамо – так точно! Только бы закончить чемпионат и все было честно. Вот Шахтер выиграл чемпионат – выиграл, вопросов нет. Если бы сейчас спросили, то я бы первый поднял руку и сказал, что Шахтер – заслуженный чемпион по тем матчам, что мы сыграли между собой и по итогам 22 туров.

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Шахтер – первый, Динамо – второе, Заря – третья, Десна – четвертая, Александрия – пятая, а Днепр и Мариуполь играют переходные матчи. На этом бы остановились, а сейчас как это надо понимать? Сегодня я и Карпаты могу понять, которые за девять туров могут спокойно спастись. Нас надо ставить в известность, но нам ни одного документа за все время не прислали", – заявил Суркис в эфире Цыганык Live.

Отметим, что единственный сыгранный тур второго этапа УПЛ никак не повлиял на первое (Шахтер) и последнее (Карпаты) место чемпионата, а вторая позиция изменилась. По итогам первого этапа в зоне Лиги чемпионов шло Динамо, но в 23 туре киевляне поделили очки с Десной и пропустили вперед Зарю.

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