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"УАФ должна думать о клубах, а не использовать нас, как проституток": Суркис возмущен отношением к кризису УПЛ

20:19 72 Читати українською
"УАФ должна думать о клубах, а не использовать нас, как проституток": Суркис возмущен отношением к кризису УПЛ
Игорь Суркис / Сайт Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис призвал УАФ приложить больших усилий для поддержки украинских клубов.

"Возможно, что у нас есть клубы, которым нужна помощь. В Польше выделили помощь. Мне она не нужна, но наша УАФ должна думать о клубах, спросить, не надо помочь кому-то. Мы должны вести диалог с ними, но от них ничего не слышно.

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Надо, чтобы федерация думала о клубах, а не использовала нас, как проституток! Дайте футболистов, они будут играть, а мы себе медальки вешать. А потом скажем, что мы им премию дали... 10% из того, что выделил УЕФА. Мы впервые столкнулись с такой ситуацией.

Сейчас мы не можем утверждать, что фубол у нас остановился на длительный период, мы же закрылись меньше месяца назад. У футболистов есть контракт, а я как президент клуба, буду выполнять контракт, пока могу", – заявил Суркис в эфире Цыганык Live.

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