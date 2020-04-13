Суркис озвучил план, как Динамо и Шахтер могут поднять общий уровень УПЛ

Президент Динамо Игорь Суркис объяснил политику киевского клуба в отношении арендованных игроков.

"Если бы первым шагом мы позволили нашим арендованным футболистам играть во всех матчах, даже против нас, как это принято во всем мире, то, думаю, на этом этапе наш чемпионат поднялся бы на качественно новый уровень.

Суркис назвал главное условие для создания единого телепула в УПЛ

Но для этого нужно решить играть всем, чтобы это не было исключением. Чтобы, например, не было такого, что я позволяю Ледневу играть против Динамо. Я делаю зеркально все, что делает Шахтер в этом плане. А Шахтер зеркально делает все, что делает Динамо.

Поэтому, прежде всего, нужно поднять интерес. А как это сделать – это наличие качественных футболистов. Обязать все клубы, у которых футболисты в аренде, чтобы они продолжали выходить на поле даже против тех команд, которым принадлежат. Это могут сделать УПЛ и УАФ, у них есть эти рычаги. Динамо и Шахтер диктуют правила? Мы ничего такого не делаем, просто говорим о том, что мы должны договориться, чтобы наши футболисты могли бороться против нас точно так же, как это делают против других команд. Хотя бы на каком-то этапе, 2-3 года, пока чемпионат не поднимется на новый уровень", – сказал Суркис в эфире программы Великий футбол.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат