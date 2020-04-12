Суркис назвал главное условие для создания единого телепула в УПЛ

Президент Динамо Игорь Суркис объяснил, почему в нынешних условиях создание телепула практически невозможно.

"Многие считают, что если придет иностранец, у нас все изменится и в нашем футболе все станет замечательно. Но нужно разбираться в нем изнутри. Он не работает так, как на западе. Наш футбол – дотационный. Гримм был хотя бы из тех людей, который хоть что-то хотел сделать. Мы неоднократно с ним встречались. Пытался объяснить ему специфику нашего футбола. Ему не удалось объединить все клубы, чтобы они работали на украинский футбол.

Гримм обнародовал три причины, которые не позволили ему реанимировать украинский футбол

За два года он не смог собрать на совещание всех руководителей клубов. Это важно. Если человек со своими идеями и мыслями, то я на такое совещание приду. Думаю, что Ахметов, Геллер тоже придут. Чтобы футбол стал более интересен. Я могу набрать Ахметова и мы договоримся с ним за 5 минут. Точно так же, как он меня. Мы не можем договориться только о том, как сыграют наши команды.

Единый пул? Должен быть независимый канал. Ни от Суркиса, ни от Ахметова. Это мое мнение, и оно не изменится. А ломать через колено, как пытался Гримм, не получится. Думаю, что в ближайшее время единый пул не удастся создать. Нужно сначала создать интересующий зрителей продукт. Гримм сначала обещал зрителей на трибунах. Он так уверенного об этом говорил, что я подумал, что он волшебник. Пул не влияет на посещаемость. Гримм обещал ажиотаж, но ничего не получилось. На стадионе Динамо в своей ложе смотрю, когда играет Олимпик, то его президенту даже не стоит тратить деньги на аренду нашего стадиона", – сказал Суркис в эфире программы Великий футбол.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат