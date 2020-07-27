Суркис отреагировал на информацию об уходе Луческу из Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис пока не подтвердил информацию румынских СМИ об отставке Мирчи Луческу.

Как известно, сегодня, 27 июля, румынские СМИ сообщили об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера Динамо. Причиной якобы стало враждебное отношение ультрас киевлян к назначению бывшего экс-наставника Шахтера.

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"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", – цитирует Суркиса Спорт-Экспресс.

Заметим, что Луческу был назначен главным тренером Динамо только 23 июля.

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