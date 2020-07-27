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Суркис отреагировал на информацию об уходе Луческу из Динамо

17:55 - Читати українською
Суркис отреагировал на информацию об уходе Луческу из Динамо
Игорь Суркис / ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис пока не подтвердил информацию румынских СМИ об отставке Мирчи Луческу.

Как известно, сегодня, 27 июля, румынские СМИ сообщили об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера Динамо. Причиной якобы стало враждебное отношение ультрас киевлян к назначению бывшего экс-наставника Шахтера.

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"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", – цитирует Суркиса Спорт-Экспресс.

Заметим, что Луческу был назначен главным тренером Динамо только 23 июля.

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