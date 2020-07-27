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Суркіс відреагував на інформацію про відхід Луческу з Динамо

17:54 - Читать на русском
Суркіс відреагував на інформацію про відхід Луческу з Динамо
Ігор Суркіс / ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс наразі не підтвердив інформацію румунських ЗМІ про відставку Мірчі Луческу.

Як відомо, сьогодні, 27 липня, румунські ЗМІ повідомили про відхід Мірчі Луческу з посади головного тренера Динамо. Причиною начебто стало вороже ставлення ультрас киян до призначення колишнього екс-керманича Шахтаря.

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"У мене немає ніякої такої інформації, про яку я міг би вам говорити. Що він кудись іде чи приходить. Все, пізніше наберіть. У мене немає інформації", – цитує Суркіса Спорт-Експрес.

Зауважимо, що Луческу був призначений головним тренером Динамо лише 23 липня.

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