Суркіс відреагував на інформацію про відхід Луческу з Динамо

Як відомо, сьогодні, 27 липня, румунські ЗМІ повідомили про відхід Мірчі Луческу з посади головного тренера Динамо. Причиною начебто стало вороже ставлення ультрас киян до призначення колишнього екс-керманича Шахтаря.

Луческу назвав причини своєї відставки з Динамо

"У мене немає ніякої такої інформації, про яку я міг би вам говорити. Що він кудись іде чи приходить. Все, пізніше наберіть. У мене немає інформації", – цитує Суркіса Спорт-Експрес.

Зауважимо, що Луческу був призначений головним тренером Динамо лише 23 липня.

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