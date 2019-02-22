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Суркис отказался продавать Хачериди в Шахтер за 22 млн евро

17:54 134 Читати українською
Суркис отказался продавать Хачериди в Шахтер за 22 млн евро
Евгений Хачериди / фото А. Осипова

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что у него былo солидное предложение от Шахтера по трансферу Евгения Хачериди.

"Шахтер предлагал за Хачериди 22 млн евро и аренда Кривцова на один год. Продавать не хотели, я уже где-то склонялся, если бы отдали бы Кривцова за какие-то деньги.

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Я убедил Хачериди и мне пришлось ему значительно повысить заработную плату, что, наверное, его избаловало", – сказал Суркис в интервью для программы Вацко Light.

Отметим, летом 2018 Евгений Хачериди покинул Динамо на правах свободного агента.

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