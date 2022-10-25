Президент Динамо Игорь Суркис не соглашается с сокрушительной критикой трансферной политики клуба, в которой нашлось место персонажам типа Каргбо или Бенито.

– Многие обвиняют Динамо в непонятных трансферах, когда подписываются футболисты, которые потом не играют. Можете прокомментировать?

– Все игроки, которых мы подписали, играли бы сегодня в Динамо. Рамирес сегодня нам просто необходим, но он не захотел оставаться и воспользовался правилом ФИФА как легионеры Шахтера. Витиньо был уже наигран для основного состава.

Если бы не война, то мы бы не отпустили Вербича бесплатно, а продали. По нему было конкретное предложение от Панатинаикоса. После ухода Витиньо мы пытались удержать Вербича, но в последнюю минуту он не захотел оставаться в воюющей стране. Это его право.

Суркис отклонил "унизительное" предложение за Цыганкова – звезду Динамо манили в Ман Сити, но есть нюанс

– Но что скажете о Бенито, который в команде уже три года, но сыграл всего пять минут в 2020-м? Почему его внесли в заявку УПЛ, если Луческу на него не рассчитывает?

– Бенито сегодня нет в команде. Я даже не знаю, где он находится. Спасибо, что сказали, мы его из заявки удалим, наверное, случайно внесли. Бенито – футболист Селюка, и я не платил за него ни копейки. Но он не сумел проявить себя в команде.

– Все ли трансферы Динамо проходят через Луческу?

– Все трансферы Динамо согласовываются с главными тренерами. Так было и до Луческу. По-другому у нас не бывает. Луческу согласовал все трансферы, – заверил Суркис в интервью FanDay.

Операція "Наступник": хто замінить Луческу в Динамо?