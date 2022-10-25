Президент Динамо Ігор Суркіс не погоджується з нищівною критикою трансферної політики клубу, в якій знайшлося місце персонажам на кшталт Каргбо або Беніто.

– Багато хто звинувачує Динамо у незрозумілих трансферах, коли підписуються футболісти, які потім не грають. Можете прокоментувати?

– Усі гравці, яких ми підписали, грали б сьогодні у Динамо. Рамірес сьогодні нам просто необхідний, але він не захотів залишитися і скористався правилом ФІФА, як легіонери Шахтаря. Вітінью був уже награний для основного складу.

Якби не війна, то ми не відпустили б Вербіча безкоштовно, а продали. По ньому була конкретна пропозиція від Панатінаїкоса. Після відходу Вітінью ми намагалися втримати Вербіча, але в останню хвилину він не захотів залишатися в країні, яка воює. Це його право.

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– Але що скажете про Беніто, який у команді вже три роки, але зіграв лише п'ять хвилин у 2020-му? Чому його внесли до заявки УПЛ, якщо Луческу на нього не розраховує?

– Беніто сьогодні немає у команді. Я навіть не знаю, де він перебуває. Дякую, що сказали, ми його із заявки видалимо, мабуть випадково внесли. Беніто – футболіст Селюка, і я не платив за нього жодної копійки. Але він не зміг проявити себе у команді.

– Чи всі трансфери Динамо проходять через Луческу?

– Усі трансфери Динамо узгоджуються із головними тренерами. Так було й до Луческу. Інакше у нас не буває. Луческу погоджував усі трансфери, – запевнив Суркіс в інтерв'ю FanDay.

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