"В 5 утра мне позвонил капитан Динамо – Сергей Сидорчук: "Игорь Михайлович, каково ваше видение дальнейшей ситуации? Я живу около Жулян, здесь идет бомбардировка".

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У меня дом за городом, но были такие взрывы, что аж стекла дрожали. Все наши футболисты оказались профессионалами, и никто из них не уехал в неизвестном направлении. В этот же день вся команда с семьями собралась на базе Динамо. В первую очередь, мы запаслись детским питанием, потому что с нами было очень много детей.

Первую ночь футболисты спали в подвале на базе просто на картонках. Потом я сказал им перенести из номеров матрасы, одеяла, подушки, массажные столы, чтобы создать детям хоть какой-то комфорт. С нами находился отец Вити Цыганкова, который поддерживал боевой дух команды.

В первую ночь мне позвонил в слезах Ярмоленко. Он за день до этого оправил в Украину на консультацию к врачу свою супругу с ребенком. Андрей мне сказал: "Игорь Михайлович, помогите спасти мою семью". Мы сразу же выделили его жене и сыну комнату на базе. В первую очередь, мы думали, как вывезти семьи футболистов. На базе был создан координационный штаб.

Наш пресс-атташе Алексей Семененко предложил вывезти женщин, детей и людей преклонного возраста за границу. Огромная благодарность Аркадию Запорожану и Мирче Луческу, которые сняли им в Румынии четырехзвездочную гостиницу. Нашими клубными автобусами мы не рисковали ехать в тот момент. Спасибо киевскому автопарку, который предоставил нам транспорт за символическую сумму.

Но мы не могли найти водителей непризывного возраста, чтобы они могли пересечь границу. Пришлось действовать таким образом. В 8 утра мы погрузили людей в автобусы, довезли их на границу с Молдовой, там они пешком перешли границу и пересели в подогнанные автобусы со стороны Румынии. Многие по-прежнему находятся там", – рассказал Суркис в интервью FanDay.

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