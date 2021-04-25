"Мы вернули чемпионство в Киев. Это было нелегко. Я благодарен всему персоналу клуба, который в этот тяжелый год, когда такая страшная болезнь, как COVID-19, догнала весь мир, боролся, несмотря на то, что у нас переболела почти вся команда. Я благодарен нашим врачам, работникам базы. А прежде всего я хотел бы сказать огромное спасибо Мистеру, который за короткий период сумел создать боеспособную команду. Только слепой не видит, что команда поднялась на качественно новый уровень, играет по-другому и знает, чего хочет на футбольном поле.

Скажу прямо: назначая главным тренером Мистера, я рисковал. Но этот риск оправдывается. Я очень благодарен Мирче Луческу, и дай бог ему здоровья, чтобы он еще много лет мог работать на таком уровне. Если мы стремимся в Европу, то и на смену мест работы тренера должны реагировать по-европейски. А не так, как реагируют отдельные наши болельщики. У подавляющего большинства болельщиков сегодня праздник. Несмотря на то, что на стадионе отсутствуют зрители, энергетически чувствуется, что миллионы болельщиков поддерживали нашу команду в течение сезона.

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Я уже весь облитый шампанским, поэтому пусть команда подбрасывает меня уже после завоевания Кубка. Главное – они сами понимают, что поднялись на новый для себя уровень. Но оставаться на этом уровне нельзя, нужно расти и идти вперед. Останется ли тренер на следующий сезон? Я уверен, что Мирча Луческу останется тренером, потому что у него действующий контракт. У меня нет никаких сомнений. Он создавал эту команду, строил ее. Думаю, что пора уже замахнуться на достижения в Европе.

Мы убеждаемся в том, что молодое поколение Динамо играет на высоком уровне. Противостояли в Лиге чемпионов таким командам, как Барселона и Ювентус, играют в сборной и набираются опыта. У нас есть и более опытные футболисты – Сидорчук, Кендзера, Бущан, Цыганков. Всем ребятам есть куда расти. Но если ты растешь, не достигая результатов, то этот рост ничего не дает. Я сейчас сказал игрокам, чтобы они не забывали, что впереди – три игры в чемпионате. И они ни в коем случае не могут расслабляться, а должны представлять команду уже в статусе чемпиона.

Хочу подчеркнуть, что все это благодаря моему, возможно, неординарному решению в начале сезона. Когда пришел Мистер, у нас были здоровые восемь игроков основного состава. Я предлагал ему усилить опытным игроком линию защиты и другие позиции. Я понимал, что невозможно достичь результата и стараться попасть в Лигу чемпионов за счет молодых и необстрелянных игроков. Мистер сказал, что даст им возможность показать себя и выйти на качественно новый уровень. Это было не мое нежелание покупать футболистов, а Мистер захотел работать с этими ребятами. Думаю, каждый из них, качая тренера, должен сказать ему огромное спасибо за оказанное доверие. А они в свою очередь это доверие оправдали. Сегодня это единый коллектив, единая команда, которая, поднявшись на определенный уровень, должна идти дальше.

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Я не хочу оценивать, что происходит в донецком Шахтере. Я оцениваю уровень своей команды. А наша команда поднялась на качественно новый уровень. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. В частности моему брату, который поддерживал меня в трудные времена, когда я не спал по ночам. Но прежде всего чемпионство лично я посвящаю своему отцу, который не дожил три месяца до этой победы. Он прожил 101 год и был болельщиком со стажем более 80 лет. Если бы он дожил до этой победы, то радовался и танцевал бы сегодня вместе с нами.

Усиление? Если в этом будет необходимость, мы будем видеть, что покупаем футболиста более качественного, чем у нас, и он действительно усилит команду – то мы, естественно, будем пытаться это сделать. Но эти вопросы сегодня мне даже ставить некорректно – их надо ставить главному тренеру. Моя задача – купить того или иного футболиста, которого захочет главный тренер", – заявил Суркис в комментарии Профутбол Digital.

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