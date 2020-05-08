Бетао вспомнил самый экстремальный матч в своей карьере

Бразильский экс-легионер Динамо Бетао рассказал о самом памятном поединке за Динамо.

"Мы играли с БАТЭ в Минске, когда там было минус 22. Утром перед матчем у команды обычно прогулка, но я не понимал, как можно гулять в таких условиях.

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Когда мы приехали на стадион, поле было полностью белым. Я думал, что не смогу играть в такой холод и снег. Когда вернулся в раздевалку в перерыве, даже не хотел выходить на второй тайм. Не чувствовал пальцев на ногах. Это было самым трудным моментом", – сказал Бетао в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, в сезоне 2010/11 в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы Динамо на выезде обыграло БАТЭ со счетом 1:4, реабилитировавшись таким образом за ничью 2:2 в 1-м туре.

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