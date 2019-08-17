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Суркис: Хацкевич не справился с задачей, ему нужно отдохнуть

06:30 18 Читати українською
Суркис: Хацкевич не справился с задачей, ему нужно отдохнуть
Александр Хацкевич / AFP

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, почему уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера клуба.

"Когда я подписывал новый контракт с Хацкевичем, то разговаривал со всей командой, и они меня заверили, что процесс омоложения состава завершился и теперь они готовы к решению серьезных задач.

Хацкевич был уволен по телефонному звонку, у него не было встречи с Суркисом, – ТаТоТаке

Смотря, что мы подразумеваем под понятием "серьезные задачи", но, по-моему, – это борьба за чемпионство, которая, в принципе, продолжается, а также попадание в группу Лиги чемпионов.

Задача не была выполнена, и мой разговор с Александром Хацкевичем свелся к тому, что ему нужно отдохнуть, а команду должен возглавить новый главный тренер с новой мотивацией и идеями, чтобы вернуть доверие болельщиков", – передает слова Суркиса официальный сайт Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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