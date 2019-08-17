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Суркіс: Хацкевич не впорався із завданням, йому потрібно відпочити

06:30 12 Читать на русском
Суркіс: Хацкевич не впорався із завданням, йому потрібно відпочити
Олександр Хацкевич / AFP

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, чому звільнив Олександра Хацкевича з посади головного тренера клубу.

"Коли я підписував новий контракт із Хацкевичем, то мав розмову з усією командою, і вони мене запевнили, що процес омолодження складу завершився й тепер вони готові до вирішення серйозних завдань.

Хацкевич був звільнений через телефонний дзвінок, в нього не було зустрічі з Суркісом, – ТаТоТаке

Дивлячись, що ми маємо на увазі під поняттям "серйозні завдання", але, як на мене, – це боротьба за чемпіонство, яка, в принципі, продовжується, а також потрапляння до групи Ліги чемпіонів.

Завдання не було виконане, і моя розмова з Олександром Хацкевичем звелася до того, що йому потрібно відпочити, а команду має очолити новий головний тренер із новою мотивацією та ідеями, аби повернути довіру вболівальників", – передає слова Суркіса офіційний сайт Динамо.

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Динамо Динамо Ігор Суркіс Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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