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Хацкевич был уволен по телефонному звонку, у него не было встречи с Суркисом, – ТаТоТаке

17:43 140 Читати українською
Хацкевич был уволен по телефонному звонку, у него не было встречи с Суркисом, – ТаТоТаке
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо Киев

Ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о деталях увольнения Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского Динамо.

"Реакция Игоря Суркиса на вылет из Лиги Чемпионов была как реакция Сталина после нападения на Гитлера: человек полностью замкнулся и поехал на так называемую "Ближнюю дачу". Он по звонку уволил Александра Хацкевича, у них не было встречи. Один звонок в клуб – этих товарищей, пожалуйста, отпустим.

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У Суркиса был огромный лонг-лист. После увольнения белоруса начались консультации и телефонные звонки людям, которым он доверяет.

Не исключаю варианта, что Михайличенко будет временно поверенным, а знатоки в это время будут жестко думать, брать помощь зала и дополнительные минуты, чтобы все-таки кого-то найти. Поэтому нельзя исключать того, что, может быть, даже придет тренер-иностранец", – рассказал Спиваковский в эфире шоу ТаТоТаке.

Напомним, новым тренером киевского Динамо стал Алексей Михайличенко, который сменил на этом посту Александра Хацкевича после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Михайличенко – очередной тренер Динамо, который несколько раз возглавлял команду: до рекорда еще очень далеко

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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