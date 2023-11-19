Алексей Михайличенко рассказал о патриотическом экспресс-ликбезе для Пола Гаскойна во время совместных выступлений за Рейнджерс.

"Когда-то я жестко ответил Гаскойну на какое-то замечание, а он меня обозвал: "You Russian bastard". Я ему говорю: "You Scottish bastard".

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Для него не "бастард" было оскорбительным, а "шотландец", потому что Гаскойн – англичанин. Он возмутился: "No! I'm English bastard". Тогда я ему говорю: "Я не Russian bastard, а Ukrainian". После этого мы обнялись – ничья. В результате с Гаскойном у меня сложились хорошие отношения.

Очень обидно, что Милевский повторяет судьбу Гаскойна. Не все футболисты могут найти себя после игровой карьеры. Я не сказал бы, что Милевский хуже Гаскойна. Артем играл на чемпионате мира, является вице-чемпионом Европы в составе Украины U-21, завоевал кучу титулов с Динамо.

Будем надеяться, что с Милевским все будет хорошо, он был классным футболистом и является хорошим человеком. Видимо, ему трудно отказывать друзьям. Надеюсь, он вылечится и сможет найти себя в жизни. Искренне желаю ему этого", – сказал Михайличенко в комментарии Українському футболу.

Напомним, украинец выступал за Рейнджерс с 1991-го по 1996-й, а Гайскойн – с 1995-го по 1998-й годы.

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