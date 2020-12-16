"Сидклей и Че-Че – хорошие, качественные игроки. Уверен, что если бы их приобрели, когда тренером Динамо стал Мирча Луческу – они бы у нас заиграли.

Суркис прокомментировал слухи о возвращении Красникова в Динамо

Более того, Сидклей вернется в команду и получит свой шанс от Мистера, который хорошо знаком с возможностями бразильского защитника", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Че Че выступал за Динамо с июля 2018-го по март 2019 года и успел провести за киевлян 16 матчей и отметиться 1 ассистом.

Сидклей пополнил ряды "бело-синих" летом 2018 года. В январе 2020-го он на правах аренды перешел в бразильский Коринтианс, откуда уже скоро вернется, чтобы зарекомендовать себя в глазах нового наставника киевлян.

"Не хочу слушать эти плаксивые разговоры" или Почему судьба Динамо в Лиге Европы зависит от решения Луческу