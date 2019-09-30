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Суркис бы вывез нас в лес, – Милевский прокомментировал 6-матчевую безвыигрышную серию Динамо

12:53 119 Читати українською
Суркис бы вывез нас в лес, – Милевский прокомментировал 6-матчевую безвыигрышную серию Динамо
Артем Милевский / ФК Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Артем Милевский рассказал, что могло произойти с игроками за долговременную безвыигрышную серию, когда он был в киевском клубе.

"В наше время, если бы мы не выигрывали 6 матчей подряд, то не знаю, что бы с нами сделали. Бесплатно играли бы! Игорь Михайлович вывоз бы всех в лес. Это 100%. Заказал бы всем по "мерсу" и вывез в лес – там бы в футбол играли, тренировались. Мягко говоря!", – сказал Милевский FootballHub.

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Сейчас Милевский выступает в составе Динамо Брест и идет к чемпионству. Команда лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков.

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