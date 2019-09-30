Суркис бы вывез нас в лес, – Милевский прокомментировал 6-матчевую безвыигрышную серию Динамо

Форвард Динамо Брест Артем Милевский рассказал, что могло произойти с игроками за долговременную безвыигрышную серию, когда он был в киевском клубе.

"В наше время, если бы мы не выигрывали 6 матчей подряд, то не знаю, что бы с нами сделали. Бесплатно играли бы! Игорь Михайлович вывоз бы всех в лес. Это 100%. Заказал бы всем по "мерсу" и вывез в лес – там бы в футбол играли, тренировались. Мягко говоря!", – сказал Милевский FootballHub.

"А кто сейчас играет? Шабанов?" – Милевский заявил, что Динамо не хватает квалифицированных игроков

Сейчас Милевский выступает в составе Динамо Брест и идет к чемпионству. Команда лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков.

"Дніпро отримав за мене мільйон марок": він придумав хитрий трюк, щоб піти з Динамо, і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998