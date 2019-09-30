Суркіс би вивіз нас в ліс, – Мілевський прокоментував 6-матчеву безвиграшну серію Динамо

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський розповів, що могло статись із гравцями за довготривалу безвиграшну серію, коли він був у київському клубі.

"У наші часи, якщо б ми не вигравали 6 матчів поспіль, то не знаю, що б з нами зробили. Безкоштовно грали б! Ігор Михайлович вивіз би всіх у ліс. Це 100%. Замовив би всім по "мерсу" і вивіз у ліс – там би в футбол грали, тренувались. М'яко кажучи!", – сказав Мілевський FootballHub.

"А хто зараз грає? Шабанов?" – Мілевський заявив, що Динамо не вистачає кваліфікованих гравців

Наразі Мілевський виступає у складі Динамо Брест і йде до чемпіонства. Команда лідирує в турнірній таблиці, набравши 55 очок.

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