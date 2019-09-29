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"А кто сейчас играет? Шабанов?" – Милевский заявил, что Динамо не хватает квалифицированных игроков

29 сентября 22:23 163 Читати українською
"А кто сейчас играет? Шабанов?" – Милевский заявил, что Динамо не хватает квалифицированных игроков
Артем Шабанов / Футбол 24

Экс-форвард Динамо Артем Милевский в интервью программе Профутбол рассказал о проблемах киевского Динамо.

"Нужны футболисты, как было во времена Сергея Реброва. Когда я только ушел из команды, это была команда. А сейчас кто приходит?

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Теодорчик был. Это же фамилии, люди, мужики. Мужики, которые играют в футбол, которые чего-то добивались и продолжают добиваться. Потому что мужики. Ленс тот же. А сейчас кто играет? Шабанов?" – сказал Милевский.

Напомним, Милевский выступал за Динамо с 2002-го по 2013-й годы, сыграв за киевлян 228 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 54 ассиста.

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