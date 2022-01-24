Форвард Динамо проигнорировал возвращение в Киев – клуб применит санкции
Нападающий киевлян Эрик Рамирес получит наказание за решение остаться в сборной Венесуэлы.
"Сборную Венесуэлы возглавил Хосе Пекерман, и Рамирес очень хочет стать основным нападающим своей национальной команды.
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Эрик не захотел лететь в Киев, а решил остаться в расположении сборной. Насколько я понимаю, Динамо все будет выполнять в рамках контракта, а при таком поведении Рамирес будет оштрафован достаточно серьезно", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, Рамирес перешел в Динамо летом 2021 года из Дунайской Стреды за 1,75 млн евро. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.
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