"Сборную Венесуэлы возглавил Хосе Пекерман, и Рамирес очень хочет стать основным нападающим своей национальной команды.

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Эрик не захотел лететь в Киев, а решил остаться в расположении сборной. Насколько я понимаю, Динамо все будет выполнять в рамках контракта, а при таком поведении Рамирес будет оштрафован достаточно серьезно", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Рамирес перешел в Динамо летом 2021 года из Дунайской Стреды за 1,75 млн евро. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.

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