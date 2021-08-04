Форвард был одним из тех игроков, которых Мирча Луческу отправил в Киев еще до завершения межсезонных сборов Динамо. Также Супряга сегодня не полетел вместе с командой в Стамбул, где киевляне сыграют с Фенербахче.

Суркис пролил свет на будущее Супряги в Динамо

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, Владислав еще вчера покинул столицу Украины и отправился в Европу.

К слову, в течение едва ли не всего лета 21-летнего украинца "сватали" в итальянскую Дженоа, однако до конкретики так и не дошло. В прошлом сезоне Супряга в целом провел 31 матч, забив 3 гола и отдав 5 ассистов.

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