Нападник Динамо Владислав Супряга, схоже, все ще може покинути київський клуб.

Форвард був одним із тих гравців, яких Мірча Луческу відправив у Київ ще до завершення міжсезонних зборів Динамо. Також Супряга сьогодні не полетів разом із командою у Стамбул, де кияни зіграють з Фенербахче.

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Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, Владислав ще вчора покинув столицю України й вирушив у Європу.

До слова, протягом чи не усього літа 21-річного українця "сватали" в італійську Дженоа, однак до конкретики так і не дійшло. У минулому сезоні Супряга загалом провів 31 матч, забивши 3 голи та віддавши 5 асистів.

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