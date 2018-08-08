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Супряга станет игроком Динамо до конца этой недели, – журналист

13:35 188 Читати українською
Супряга станет игроком Динамо до конца этой недели, – журналист
Владислав Супряга / фото ФФУ

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга, наверное, все-таки продолжит карьеру в Динамо.

По информации журналиста "Спорт-Экспресс в Украине" Михаила Спиваковского, 18-летний нападающий Владислав Супряга ближайшее время перейдет в киевское Динамо.

О трансфере футболиста должны объявить уже до конца этой недели.

Супряга все-таки перейдет в Динамо, – СМИ

"Только вчера два независимых источника сообщили автору этих строк, что ... а) предварительное соглашение было подписано еще на прошлой неделе б) о трансфере, скорее всего, будет объявлено в конце этого", – написал Спиваковский в своем материале.

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Теги
Первая лига Владислав Супряга Владислав Супряга Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев
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