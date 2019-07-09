Супряга принес победу СК Днепр-1 над Олимпиком, Заря уступила Шленску

Клубы Премьер-лиги продолжают свою подготовку к сезону 2019/20.
Межсезонье-2019, товарищеские матчи
СК Днепр-1 – Олимпик – 2:1
Голы: Логинов, 12 Супряга, 30 – Г. Пасич, 16
Заря – Шленск – 1:2
Состав Зари: Шевченко, Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Джоэль Абу Ханна, Иванисеня (Лазао, 68), Хомченовский, Кочергин, Леднев, Кабаев, Громов
Голы: Кабаев, 35 – ?, 39, ? 79
Новичок УПЛ принимал на своем стадионе донецкий Олимпик. Судьбу встречи решила перестрелка в первом тайме. Особого внимания заслуживает гол чемпиона мира U-20 Владислава Супряги, который стал для него первым после возвращения в состав днепрян.
Игрок сборной Украины U-21 Вакулко перешел в СК Днепр-1
Луганская Заря, которая проводит сборы в Словении, не смогла устоять против польского Шленска. Счет во встрече открыл нападающий Владислав Кабаев, однако в дальнейшем отмечались только игроки соперника – 1:2 в итоге.