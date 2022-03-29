По данным немецкого издания, на вершине рейтинга наиболее подорожавших игроков Серии А оказались сразу два форварда – Душан Влахович (Ювентус) и Рафаэль Леау (Милан). Их трансферная стоимость выросла на 15 млн евро.

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За дуэтом лидеров расположилась тройка футболистов, подорожавших на 10 млн. Речь идет о Фабиане Руисе (Наполи), Джанлуке Скамакке (Сассуоло) и бразильце Бремере из Торино.

Руслан Малиновский сохранил звание самого дорогого украинского футболиста, оставшись на том же уровне в 30 млн евро. Виктор Коваленко продолжает регрессировать, "сбросив" еще 500 тысяч. Переезд в Италию Владислава Супряги начинает выравнивать стоимость форварда, которую накрутили Динамо и Днепр. Теперь стоимость нападающего Сампдории составляет 4 млн, снизившись сразу на треть.

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