За даними німецького видання, на вершині рейтингу гравців Серії А, які найбільше подорожчали опинилися відразу два форварди – Душан Влаховіч (Ювентус) та Рафаель Леау (Мілан). Їхня трансферна вартість зросла на 15 млн євро.

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За дуетом лідерів розташувалася трійка футболістів, які подорожчали на 10 млн. Йдеться про Фабіана Руїса (Наполі), Джанлуку Скамакку (Сассуоло) та бразильця Бремера із Торіно.

Руслан Маліновський зберіг звання найдорожчого українського футболіста, залишившись на тому ж рівні у 30 млн євро. Віктор Коваленко продовжує регресувати, "скинувши" іще 500 тисяч. Переїзд в Італію Владислава Супряги починає вирівнювати вартість форварда, яку накрутили Динамо та Дніпро. Тепер вартість нападника Сампдорії становить 4 млн, зменшившись відразу на третину.

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