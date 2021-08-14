В последнее время 21-летнего форварда активно сватают в Италию. Этим летом ему уже пророчили переход в Дженоа, Удинезе и Сампдорию. Вокруг трансфера в последний клуб сейчас ходит немало слухов.

Динамо убеждают отпустить Супрягу в Италию, гарантировав солидный бонус

Игорь Суркис в комментарии Профутбол Digital рассказал, занимается ли он в Италии трансфером Владислава. "Я вообще не разговаривал ни с кем. Я не в курсе. Могу говорить только тогда, когда поступают официальные предложения в клуб. Пока ни одного официального предложения по Супряге не поступало", – резюмировал президент киевлян.

Напомним, в прошлом сезоне Владислав Супряга провел 31 поединок в составе Динамо, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

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