Генуэзцы, очевидно, не планируют отступать от идеи пригласить в свою команду Владислава Супрягу. Руководство рассматривает разные варианты осуществить трансфер.

Сампдория готова платить за Супрягу – итальянский журналист обнародовал формулу, которую предлагают Динамо

Ранее сообщалось, что Сампдория предлагает платную аренду с правом выкупа, но и это может быть не последняя опция. По информации SampNews24, "блучеркьятти" также могут гарантировать Динамо процент от будущей продажи футболиста.

Ожидается, что именно такой сценарий может убедить Динамо дать согласие. Ведь раньше киевляне отказали Дженоа и Болонье именно потому, что хотят осуществить полноценный трансфер.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери