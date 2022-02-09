"То, что Сампдория подписала Джовинко, говорит о желании главного тренера еще больше усилить линию атаки своей команды. У него совершенно разные характеристики с Супрягой, и он не является прямой заменой.

Цыганык – о Супряге в Сампдории: "Можешь очень долго сидеть и через полгода тебя вернет Динамо" >

Стоит отметить и то, что функционал Супряги не подходит модели игры Сампдории в атаке. Я думаю, что украинец будет получать игровое время в команде, но основная ставка будет делаться не на него", – сказал Великий для ТК Футбол.

Напомним, нападающий Динамо неудачно дебютировал за Сампдорию, тренер заменил украинца через полчаса после выхода на поле в матче с Сассуоло (4:0).

Ювентус с голами Влаховича и Закарии одолел Верону, Наполи обыграл Венецию, разгром от Сампдории и дебют Супряги >