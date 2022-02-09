"Те, що Сампдорія підписала Джовінко, говорить про бажання головного тренера ще більше підсилити лінію атаки своєї команди. Він має абсолютно різні характеристики з Супрягою і не є прямою заміною.

Циганик – про Супрягу у Сампдорії: "Можеш дуже довго сидіти і через півроку тебе поверне Динамо" >

Варто відзначити і те, що функціонал Супряги не підходить моделі гри Сампдорії в атаці. Я думаю, що українець буде отримувати ігровий час у команді, але основна ставка робитиметься не на нього", – сказав Великих для ТК Футбол.

Нагадаємо, нападник Динамо невдало дебютував за Сампдорію, тренер замінив українця за пів години після виходу на поле у матчі з Сассуоло (4:0).

Ювентус з голами Влаховіча і Закарії здолав Верону, Наполі обіграв Венецію, розгром від Сампдорії та дебют Супряги >