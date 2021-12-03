Форвард Динамо Владислав Супряга може перебратися у чемпіонат Румунії, повідомляє PlaySport.ro.

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На 21-річну зірку Динамо претендує ЧФР Клуж. Зазначається, що президент "біло-бордових" Іоан Варга вже узгодив з Мірчею Луческу цей перехід. Очікується, що Супряга перебереться до Румунії на правах оренди до кінця сезону, після чого ЧФР Клуж зможе викупити його контракт за 7 мільйонів євро. Зарплата Супряги у новому клубі на період оренди складатиме 25 тисяч євро на місяць.

Нагадаємо, у поточному сезоні Владислав провів за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з киянами чинний до 31 грудня 2025 року. Раніше на форварда претендувала низка клубів з Серії А. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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