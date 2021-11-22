"Мог ли Супряга стать игроком Дженоа? Да, за ним следили. Я говорил об этом с предыдущим президентом Энрико Прециози. Трансфер Супряги в Дженоа был близок, им также интересовалась Болонья. Было предложение в размере 10 млн евро от Болоньи, но это не устроило Динамо. Киевляне хотели на 5 млн больше. Супруга – сильный игрок с невероятным потенциалом. Знаю, что сейчас у него проблемы в клубе.

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Также слежу за Миколенко, это сильный исполнитель, им очень интересуется Наполи. Здесь очень хорошие отзывы о нем. Нынешнее поколение украинских игроков пользуется спросом в Европе. Также мне очень нравится игра Цыганкова", – рассказал Онофри на YouTube-канале Бомбардир.

К слову, в нынешнем сезоне Владислав Супряга провел всего 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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