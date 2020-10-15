Список номинантов на Golden Boy-2020 остался без представителей УПЛ.

Форвард Динамо Владислав Супряга и хавбек Шахтера Маркос Антонио не смогли пробиться в следующий раунд награды, которую вручает итальянское издание Tuttosport.

Буяльский и Супряга восстановились от повреждений – еще двое игроков Динамо сделали существенный прогресс в реабилитации

Среди претендентов остались двадцать главных талантов Европы. Среди них – Холанд, Санчо (оба – Боруссия Д), Дэвис (Бавария), Гринвуд (МЮ), Камавинга (Ренн), Фати (Барселона) и другие. Сейчас лидером идет норвежский форвард "шмелей", за которого отдали 9 процентов голосов.

Отметим, что премия Golden Boy вручается лучшему молодому игроку до 21 года. Предыдущим победителем стал нападающий мадридского Атлетико и сборной Португалии Жоау Фелиш.

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