Супряга та Антоніо вибули з боротьби за Golden Boy – залишилися двадцять найкращих
Список номінантів на цьогорічний Golden Boy залишився без представників УПЛ.
Форвард Динамо Владислав Супряга та хавбек Шахтаря Маркос Антоніо не змогли пробитися у наступний раунд нагороди, яку вручає італійське видання Tuttosport.
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Серед претендентів залишилися двадцять головних талантів Європи. Серед них – Холанд, Санчо (обидва – Борусія Д), Девіс (Баварія), Грінвуд (МЮ), Камавінга (Ренн), Фаті (Барселона) та інші. Наразі лідером іде норвезький форвард "джмелів", за якого віддали 9 відсотків голосів.
Зазначимо, що премія Golden Boy вручається найкращому молодому гравцю до 21 року. Попереднім переможцем став нападник мадридського Атлетіко та збірної Португалії Жоау Феліш.
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