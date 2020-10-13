Виталий Буяльский и Владислав Супряга уже провели тренировку в общей группе Динамо после микроповреждений, которые они получили накануне матча против Зари.

"Владислав Супряга вчера приступил к работе в общей группе, Виталий Буяльский – позавчера. Александр Тымчик приступил к беговой работе, но работа с мячом еще не выполняет.

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У Никиты Бурды сняли гипс с ноги, теперь он носит специальный ортопедический сапог – ортез для фиксации голеностопного сустава, на который уже можно становиться", – поделился главный врач Динамо Андрей Шморгун в комментарии официальному сайту киевлян.

Напомним, Бурда травмировался в спарринге против Колоса и выбыл примерно на полгода. Тымчик получил повреждение 11 сентября в матче против Десны, однако может восстановиться уже к следующему поединку киевлян в чемпионате Украины.

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