Уже на второй минуте матча Бенфика могла выходить вперед: пока голкипер возвращался в рамку с левого фланга (где он вступил в дриблинг с соперником), Ди Мария перехватил сферу и попытался закрутить в еще пустые ворота – над перекладиной. В середине тайма Трубин перехватил мощный удар в левый угол, легко забрав круглого. А через мгновение Порту остался в меньшинстве – Кардозу за фол на Нересе получил красную карточку.

Трубин впервые сыграл на ноль за Бенфику – украинец совершил суперсейв в дерби с Порту, экс-звезда Шахтера отдал ассист

Впоследствии Трубин спас после выхода Тареми один на один, выбив мяч рукой из-под ног соперника на самой линий штрафной. На 40-й минуте наш соотечественник в сногсшибательном прыжке потянул выстрел под перекладину от Пепе, выдав феноменальный сейв.

После перерыва сначала Кёкчю стрельнул в правую стойку, а через мгновение Нерес с 10-ти метров чудом не попал в ворота – на пути в последний момент стал кипер. Однако в середине тайма он не сумел спасти ворота после удара Ди Марии – этот гол стал единственным и решающим.