Вже на другій хвилині матчу Бенфіка могла виходити вперед: поки голкіпер повертався у рамку з лівого флангу (де він вступив у дриблінг з суперником), Ді Марія перехопив сферу і спробував закрутити у ще порожні ворота – над поперечиною. В середині тайму Трубін перехопив потужний удар у лівий кут, легко забравши круглого. А за мить Порту залишився у меншості – Кардозу за фол на Нересі отримав червону картку.

Трубін вперше зіграв на нуль за Бенфіку – українець здійснив суперсейв у дербі з Порту, екс-зірка Шахтаря віддав асист

Згодом Трубін врятував після виходу Таремі сам на сам, вибивши м'яч рукою з-під ніг суперника на самісінькій ліній штрафного. На 40-й хвилині наш співвітчизник у карколомному стрибку потягнув постріл під поперечину від Пепе, видавши феноменальний сейв.

По перерві спочатку Кьокчю стрільнув у праву стійку, а за мить Нерес з 10-ти метрів дивом не влучив у ворота – на заваді в останній момент став кіпер. Однак в середині тайму він не зумів врятувати ворота після удару Ді Марії – цей гол став єдиним і вирішальним.