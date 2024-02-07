Суперлига изучает иск о возмещении ущерба против УЕФА на 3,5 миллиарда евро. Её руководство считает, что задержка запуска турнира нового формата из-за ограничений и угроз УЕФА нанесла тяжелый экономический ущерб. Об этом информирует AS.

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В частности, Суперлига предполагает, что для запуска турнира согласовала кредит с JP Morgan на выгодных условиях, что будет невозможно повторить из-за возросшего интереса к новому соревнованию. В 2021 году кредит был закрыт под 2,8%, сейчас получить кредит менее чем под 6,3% будет невозможно. Это – миллиардные финансовые потери.

Следующим иском от УЕФА будет возмещение упущенной выгоды от телевизионных прав на турнир – от 700 млн долларов до 1,2 млрд долларов.

Помимо финансовых претензий, Суперлига считает, что УЕФА не полностью выполнил окончательное решение Суда Европейского Союза, обвинившего организацию Чеферина в злоупотреблении доминирующим положением в континентальном футболе. После того, как монополия была юридически нарушена, Суперлига настаивает на том, что УЕФА продолжает злоупотреблять.

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