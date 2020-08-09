Яремчук попадал в штанги, Безус спасал, Пластун забил и пострадал от своего партнера – Гент проиграл первый матч сезона

Чемпионат Бельгии, 1 тур

Сент-Трюйден – Гент – 2:1

Голы: Судзуки, 2, Колиджо, 60 – Пластун, 43

В стартовом составе "буйволов" на отчетный матч вышли все три украинца. Однако Гент очень плохо вошел в игру и уже на второй минуте был вынужден догонять. Защитники гостей очень опрометчиво сыграли во время подачи с левого фланга – "проспали" Судзуки, который буквально заносил мяч в ворота уже из вратарской площадки.

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Отыграться Гент сумел в конце первого тайма. Игорь Пластун пришел на подачу с углового и первым добрался до мяча. Украинец сумел пробить под самую перекладину, мяч после контакта с газоном даже вылетел обратно в поле, где Яремчук снова добил его в сетку, но автором гола все же стал защитник.

Вторая половина выглядела живее. Обе команды пытались вырвать победу, но достаточно долго никому не удавалось отличиться. Только на 60-й минуте Гент снова организовал себе гол. Пластун и голкипер "буйволов" Томас Камински не смогли разобраться, помешав друг другу сыграть в мяч. С первым ударом игрока Сент-Трюйдена подстраховали защитники, а Роман Безус даже выбил мяч с линии ворот, однако с добиванием Колиджо справиться уже никто не смог – 2:1. Пластун так и не смог оправиться после удара от своего же вратаря и был заменен.

Выйдя вперед, Сент-Трюйден начал немного "сушить" игру. Генту все же иногда удавалось доводить атаки до заверашального удара. В одной из атак Яремчук даже попал в штангу, сумев перехитрить голкипера соперника. В конце матча хозяева были ближе к тому, чтобы увеличить свое преимущество, хотя последние минуты Гент провел вблизи чужих ворот, но довести дело до прицельного удара так и не удалось. Как следствие, обидное поражение Гента, который накануне матча считался фаворитом.

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