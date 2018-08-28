"Люди заходили в мой гостиничный номер, я не мог выйти в ресторан", – Салах рассказал о пребывании в России на ЧМ-2018

Форвард Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах рассказал о трудностях, с которыми он и национальная команда столкнулись на базе в Грозном во время чемпионата мира-2018.

"Я просил большей защиты для всех игроков сборной Египта, не только для себя. Нас очень часто отвлекали во время нашего пребывания в России на ЧМ.

Два раза я не мог выйти в ресторан, поскольку мне сказали, что я не могу спускаться из отеля из соображений безопасности. Там была толпа людей", – цитирует Салаха издание The Guardian.

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Египтянин также добавил, что его часто отвлекали гости, которые заходили в номер и хотели поговорить.

Напомним, после окончания ЧМ-2018 в СМИ была информация, что Салах намерен покинуть сборную из-за широкого освещения встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.