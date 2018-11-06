Матч за Суперкубок Испании-2019 может пройти в другой стране – уже есть 3 претендента

Матч за Суперкубок Испании снова может пройти в другой стране / фото: ФК Барселона

США, Катар и Китай выразили желание принять поединок за Суперкубок Испании-2019.

Федерация футбола Испании снова рассматривает возможность проведения поединка за Суперкубок в другой стране. Среди кандидатов на проведение матча называют США, Китай и Катар.

Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

При этом президент Федерации Луис Рубиалес уже отклонил предложение США, которое заключалось в проведении поединка за Суперкубок Испании в Соединенных Штатах в течение следующих 5 лет, сообщает Cope.

Напомним, поединок за Суперкубок Испании-2018, в отличие от предыдущих лет, состоял из одного матча, который прошел в Марокко. Барселона победила Севилью со счетом 2:1.

Наші за кордоном: Яремчук стріляє двічі, Скрипник здобуває золото, Каніболоцький підкорює Польщу