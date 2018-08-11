Суперкубок Испании-2018: команды смогут сделать четвертую замену

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение разрешить четвертую замену в матче за Суперкубок Испании между Барселоной и Севильей.

Тренеры команд смогут использовать четвертую замену, если игра перейдет в дополнительное время. Это решение было согласовано с техническим комитетом судей и принято в соответствии с изменениями в правилах, которые весной этого года одобрила ФИФА, сообщает пресс-служба RFEF.

В Суперкубке Испании-2018 будут использовать VAR

Напомним, в этом году в Суперкубке Испании будет 1 матч вместо 2, как было раньше. Состоится поединок за пределами Испании, в марокканском городе Танжер 12 августа. Стадион, который будет принимать эту встречу, способен вместить 45 тысяч зрителей.