Суперкубок Іспанії-2018: команди зможуть зробити четверту заміну

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) прийняла рішення дозволити четверту заміну в матчі за Суперкубок Іспанії між Барселоною і Севільєю.

Тренери команд зможуть використовувати четверту заміну, якщо гра перейде в додатковий час. Це рішення було погоджено з технічним комітетом суддів і прийняте відповідно до змін у правилах, які навесні цього року схвалила ФІФА, повідомляє прес-служба RFEF.

У Суперкубку Іспанії-2018 використовуватимуть VAR

Нагадаємо, цього року у Суперкубку Іспанії буде 1 матч замість 2, як було раніше. Відбудеться поєдинок за межами Іспанії, у марокканському місті Танжер 12 серпня. Стадіон, який прийматиме цю зустріч, здатний вмістити 45 тисяч глядачів.