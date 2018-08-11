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Суперкубок Іспанії-2018: команди зможуть зробити четверту заміну

12:50 197 Читать на русском
Суперкубок Іспанії-2018: команди зможуть зробити четверту заміну
Луїс Рубіалес / фото: RFEF

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) прийняла рішення дозволити четверту заміну в матчі за Суперкубок Іспанії між Барселоною і Севільєю.

Тренери команд зможуть використовувати четверту заміну, якщо гра перейде в додатковий час. Це рішення було погоджено з технічним комітетом суддів і прийняте відповідно до змін у правилах, які навесні цього року схвалила ФІФА, повідомляє прес-служба RFEF.

У Суперкубку Іспанії-2018 використовуватимуть VAR

Нагадаємо, цього року у Суперкубку Іспанії буде 1 матч замість 2, як було раніше. Відбудеться поєдинок за межами Іспанії, у марокканському місті Танжер 12 серпня. Стадіон, який прийматиме цю зустріч, здатний вмістити 45 тисяч глядачів.

Суперкубок ІспаніїСуперкубок Іспанії

Барселона - Севілья: Неділя 12 серпня 2018

Барселона
до матчу
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дн
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6
год
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53
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Севілья
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Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Севілья Севілья Севілья Суперкубок Іспанії
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